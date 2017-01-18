«Медвешчак» — «Югра»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Югрой». Встреча проходила в Загребе и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей, оформивший дубль, а также Кирилл Воронин и Иржи Смейкал. Единственный гол «Югры» забил Павел Валентенко.