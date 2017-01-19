Игроки «Автомобилиста» навестили воспитанников интерната и подарили им игрушки

Игроки «Автомобилиста» Олег Губин, Александр Романов и Валерий Васильев отвезли часть игрушек, собранных на Мишкопаде, в школу-интернат №8. Хоккеисты пообщались с воспитанниками интерната, угостили их сладостями и пригласили на домашний матч своей команды.Большая часть игрушек была передана «Живому театру». Артисты будут ездить со спектаклями по детским домам и интернатам Свердловской области и дарить детям не только представление, но и мягкие игрушки, которые «Автомобилист» собрал на Мишкопаде.