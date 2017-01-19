«Северсталь» на домашних матчах проводит акцию «Гитарист удачи»

На домашних матчах хоккейного клуба «Северсталь» болельщики могут не только послушать живую музыку, но и загадать желание, сообщает официальный сайт команды.Для этого надо лишь найти на трибуне «Гитариста удачи» и, прикоснувшись к нему, загадать желание.