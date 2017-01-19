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«Северсталь» на домашних матчах проводит акцию «Гитарист удачи»
19 января 2017, четверг. 17:56.
Хоккей
На домашних матчах хоккейного клуба «Северсталь» болельщики могут не только послушать живую музыку, но и загадать желание, сообщает официальный сайт команды.
Для этого надо лишь найти на трибуне «Гитариста удачи» и, прикоснувшись к нему, загадать желание.
—
https://www.youtube.com/watch?v=NCGmJSd4GDQ
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Источник:
Официальный сайт ХК "Северсталь"
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ХК Северсталь
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Новости. Хоккей
19 января 2017, четверг
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