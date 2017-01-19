Ковальчук: СКА нельзя так играть в обороне, если бы не вратарь, счёт был бы 3:10

Нападающий СКАподелился эмоциями после поражения своей команды от финского «Йокерита» со счётом 3:5.«Во втором периоде думали, что дело сделано, допустили глупые ошибки в обороне, несколько удачных бросков соперника, и игра перевернулась. Не обратил внимание, что показал Ялонен.«Йокерит» в этом году одержал всего две победы и обе над СКА? Молодцы! Хорошая команда, нам тяжело против них играть.Установили рекорд результативности? Какая разница? Проиграли, надо делать выводы. Скоро матчи плей-офф, так играть нельзя в обороне. Если бы не вратарь, счёт был бы 10:3 в пользу соперника», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.