Ялонен: Ковальчук праздновал голы перед нашей скамейкой, это вызвало вопросы

Главный тренер «Йокерита»подвёл итоги после победы в матче со СКА (5:3).«Безусловно, сейчас нельзя не быть удовлетворённым. Мы сыграли отличный матч и победили лучшую команду этой лиги. Очень хорошо, что команда продолжала бороться после того, как пропустила первые две шайбы, смогла собраться, отыграться и выйти вперёд. Особенно в начале второго периода мы были очень эффективны в атаке. Очень доволен, что смогли забить два гола в равных составах в третьем периоде такой сильной команде, как СКА. Я горжусь своими ребятами за этот матч.Я пытался поговорить с арбитром после первого пропущенного гола, но он со мной не общался. Мы хотели уточнить у него некоторые моменты, но не удалось.Нет никакого секрета, почему мы в очередной раз победили СКА, Просто соперник не показывал свою лучшую игру. У нас больше проблем с теми командами, которые базируются в нижней части таблицы.После второго гола Ковальчука мы с Ильёй ни о чём не говорили, но он начал праздновать свои голы перед нашей скамейкой, это вызвало у нас определённые вопросы», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.