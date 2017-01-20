«Тампа» на выезде проиграла «Сан-Хосе», на счету Кучерова голевой пас

Действующий победитель Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду праздновал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это третья победа подряд «акул». «Молнии» прервали свою серию с набранными очками на отметке в два матча подряд.Первый период голов не принёс, а во втором, на 26-й минуте встречи, Райан Карпентер вывел «Сан-Хосе» вперёд. Через 50 секунд Джонатан Друен сравнял счёт. На 41-й минуте Логан Кутюр вновь вывел хозяев вперёд, и этот гол оказался победным.Нападающий «Тампы»отметился голевой передачей.