Гулявцев: готовимся к следующему матчу, никто в «Северстали» руки не опускает

Главный тренер «Северстали»прокомментировал поражение от «Медвешчака» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Могу занести команде в актив только какую-то часть первого периода, когда мы создавали моменты, было хорошее движение в зоне атаки. Но опять же эти моменты мы не реализовали.Свою команду я вообще не узнал. Проявляли себя абсолютно безвольно, всего три силовых приёма за весь матч. Это основной момент нашей игры – силовая борьба. Хотим забивать красиво, сработать на зрителя, а не для зрителя. Зритель оценит, когда будут забитые голы, неважно какие. Мы стараемся усложнять, изобретать хоккей, который уже изобретён. Сегодня могу отметить только Коваржа. Тем не менее готовимся к следующему матчу, никто руки не опускает», – цитирует тренера официальный сайт клуба.