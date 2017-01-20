Да Коста: ЦСКА готов к плей-офф, в оставшихся играх мы сыграем на максимуме

Нападающий ЦСКАрассказал о своём самочувствии и заявил, что он готов сыграть в следующей встрече со «Спартаком».«Я готов к этой игре. Чувствую себя отлично. Думаю, что буду играть, раз тренер так говорит. Посмотрим, как всё пройдёт. Как собираемся брать очки в ближайших матчах? Пока не задумываемся над этим. Будем идти от игры к игре. Постараемся сыграть на максимуме своих возможностей. Мы готовы к плей-офф. Буду ли смотреть Матч звёзд, где сыграют мои партнёры по команде? Честно говоря, пока не знаю. Может быть», — передаёт слова да Косты корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.