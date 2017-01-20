Мозякин: рекорды рекордами, но «Магнитка» хочет выиграть Кубок Гагарина

Нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился впечатлениями от своего очередного снайперского рекорда.«Все свои рекорды не помню, но последний запомнился. Как обычно, перед рекордом игра немного портится, что-то уходит. Случилось и случилось, я почти сразу же об этом забыл. Рекордные клюшки и шайбы никуда не отдаю. И клюшка, и шайба – всё у меня, в личном музее. Я всё храню, ничего не забываю. Рекорды рекордами, это понятно, но я играю в команде. Мы хотим выиграть Кубок Гагарина, идём к поставленным целям, которые я стараюсь помочь достигнуть. И команда мне тоже помогает. Что касается матчей Кубка мира, то я не всё, но смотрел. Мог бы я там сыграть? Без комментариев», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.