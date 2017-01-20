Лайне вернулся к тренировкам с «Виннипегом» после сотрясения мозга

Нападающийвпервые с 7 января, когда получил сотрясение мозга, провёл тренировку с «Виннипег Джетс». Молодой финн занимался в жёлтом свитере, который обозначает запрет на контактную борьбу.Лайне пропустил уже шесть матчей. Он получил травму в игре с «Баффало Сэйбрз» (3:4), когда в третьем периоде силовой приём против него провёл защитник Джейк Маккейб.Лайне является вторым бомбардиром лиги среди новичков, набрав 37 (21+16) очков, и лучшим снайпером «Джетс».Он вошёл в состав команды Центрального дивизиона для участия в Матче звёзд НХЛ, который пройдёт 29 января.