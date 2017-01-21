Капризов: смотрю биатлон по телевизору, меня Губерниев вряд ли знает

Нападающий сборной Востокаподелился эмоциями после победы в конкурсе «Хоккейный биатлон» на Матче звёзд КХЛ.«Было интересно. Кто попадёт в лунки, или как это называется? Плюс показать скорость. На тренировках „Салавата“ такого не делаем. Сложнее всего было попасть в цель. Я смотрю биатлон по телевизору, мне интересно. Раньше часто, сейчас реже. На Шипулина, Чудова смотрел. Губерниев мой фанат, и смотрел молодёжный чемпионат мира? Чего вы врёте (смеётся). Он меня, наверное, даже не знает. Я с ним не знаком», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.