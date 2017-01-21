Шалунов: в «Сибири» непростой период, на МЗ есть возможность отвлечься

Нападающий «Сибири» и сборной Востокаподелился мнением о Матче звёзд КХЛ.«Для меня самым сложным было попасть по воротам. Чувствуется незабываемая атмосфера праздника. Уфа — хоккейный город. Получается, что мастерство у нас выше, чем у Запада (смеётся). Серёги Шумакова мне не хваатет! Мы бы и здесь выступали в связке, что-нибудь придумали. Если бы в Новосибирске был бы Матч звёзд? Классно, это очень хороший город. В „Сибири“ непростой период, удаётся отвлечься от клубных дел, эмоциональный подъём. Клип Панарина и Кита видел, хорошо получилось, мне понравилось!» — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.