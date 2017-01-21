Францоуз: изобразить Гаврилова придумал Коларж, думаю, хорошо получилось

Вратарь «Трактора» и сборной Востока на Матче звёзд КХЛ Павел Францоуз рассказал о эпизоде во время Мастер-шоу, когда во время атаки на его ворота он повернулся спиной к соперникам и пил воду, изобразив вратаря «Салавата Юлаева» Андрея Гаврилова, с которым случился курьёз во время матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
«Эту идею мы придумали за несколько минут до Мастер-шоу. Ян Коларж предложил, думаю, получилось хорошо. Мы заранее договорились с нападающими, что они не будут забивать»,- передаёт слова Францоуза корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Видео эпизода с участием Францоуза можно посмотреть здесь
Видео эпизода с участием Гаврилова тоже можно посмотреть здесь