Терещенко: я вернулся домой и закончу в московском «Динамо»

Капитан московского «Динамо»рассказал о предстоящем плей-офф и желании остаться в клубе до конца карьеры.«Честно говоря, я даже не знаю, почему «Динамо». Помню, по телевизору была реклама, что «Динамо» набирает мальчиков моего года рождения, меня туда и отвели. А почему нападающий, надо спросить у Александра Николаевича – моего первого тренера. Вообще, меня вполне устраивает моя позиция. Я вернулся домой и закончу здесь.Нестабильность была в первой декаде чемпионата – были свои проблемы и вопросы по составу. Я бы не сказал, что сейчас команда средненькая – у нас очень хороший сбалансированный состав: сильная вратарская линия, достойная защита и нападение. Поэтому перспективу вылететь в первом раунде я не обсуждаю. Мы доберёмся до самого верха», — цитирует игрока официальный сайт клуба.