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Монтгомери ответил на вопрос, что сказал игрокам «Бостона» после вылета из Кубка Стэнли

Монтгомери ответил на вопрос, что сказал игрокам «Бостона» после вылета из Кубка Стэнли
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери раскрыл часть диалога, состоявшегося между ним и командой в раздевалке после сегодняшнего поражения в шестом матче серии плей-офф НХЛ от «Флориды Пантерз» (1:2), которое положило конец мечтам «мишек» о Кубке Стэнли в нынешнем сезоне.

«Я поблагодарил их и сказал, что для меня было честью тренировать их благодаря их усердной работе и конкурентоспособности, которые они демонстрировали на протяжении всего года», — приводит слова Монтгомери журналист Шон Хатчеон в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, решающий гол в сегодняшнем матче «Флорида» забила за полторы минуты до окончания третьего периода. «Брюинз» уступили в серии со счётом 2-4.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    
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