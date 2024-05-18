Монтгомери ответил на вопрос, что сказал игрокам «Бостона» после вылета из Кубка Стэнли

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери раскрыл часть диалога, состоявшегося между ним и командой в раздевалке после сегодняшнего поражения в шестом матче серии плей-офф НХЛ от «Флориды Пантерз» (1:2), которое положило конец мечтам «мишек» о Кубке Стэнли в нынешнем сезоне.

«Я поблагодарил их и сказал, что для меня было честью тренировать их благодаря их усердной работе и конкурентоспособности, которые они демонстрировали на протяжении всего года», — приводит слова Монтгомери журналист Шон Хатчеон в социальных сетях.

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Напомним, решающий гол в сегодняшнем матче «Флорида» забила за полторы минуты до окончания третьего периода. «Брюинз» уступили в серии со счётом 2-4.