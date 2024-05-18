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«Он лучший игрок в мире». Ткачук — о блок-шоте Баркова в концовке шестого матча с «Брюинз»

«Он лучший игрок в мире». Ткачук — о блок-шоте Баркова в концовке шестого матча с «Брюинз»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал самоотверженную игру своего одноклубника и коллеги по амплуа Александра Баркова в концовке сегодняшнего шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1).

Напомним, за три минуты до конца третьего периода Барков принял на себя мощный бросок форварда «Бостона» Давида Пастрняка при игре в меньшинстве. Через полторы минуты после этого «Пантерз» забили решающий гол, выиграв матч, а вместе с ним и серию.

«У меня на самом деле нет слов, чтобы описать всё, что он сейчас делает для нашей команды… Прямо сейчас он лучший игрок в мире», — приводит слова Ткачука журналистка Bally Sports Кэти Энгельсон в социальных сетях.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео момента с участием Александра Баркова:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, в финале Восточной конференции нынешнего плей-офф «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    
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