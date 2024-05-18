Морис рассказал о необычной примете, благодаря которой он был уверен в победе над «Брюинз»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис, после победы в серии второго раунда плей-офф НХЛ над «Бостон Брюинз» (4-2), рассказал о том, что неизвестные пытались нарушить сон команды в отеле Бостона, в котором расположились «пантеры» перед шестым матчем серии, в котором они добились победы со счётом 2:1.

«Морис сказал, что он знал, что «Пантерз» победят сегодня вечером, после того, как «кто-то» включил пожарную сигнализацию в их отеле во время дневного сна команды. Он сказал, что это никогда не подводило, за всю его карьеру его команда всегда побеждала, когда случалось такое жульничество», — написал журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, решающий гол в сегодняшнем матче «Флорида» забила за полторы минуты до окончания третьего периода.

Таким образом, в финале Восточной конференции нынешнего плей-офф «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».