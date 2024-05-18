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Морис рассказал о необычной примете, благодаря которой он был уверен в победе над «Брюинз»

Морис рассказал о необычной примете, благодаря которой он был уверен в победе над «Брюинз»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис, после победы в серии второго раунда плей-офф НХЛ над «Бостон Брюинз» (4-2), рассказал о том, что неизвестные пытались нарушить сон команды в отеле Бостона, в котором расположились «пантеры» перед шестым матчем серии, в котором они добились победы со счётом 2:1.

«Морис сказал, что он знал, что «Пантерз» победят сегодня вечером, после того, как «кто-то» включил пожарную сигнализацию в их отеле во время дневного сна команды. Он сказал, что это никогда не подводило, за всю его карьеру его команда всегда побеждала, когда случалось такое жульничество», — написал журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, решающий гол в сегодняшнем матче «Флорида» забила за полторы минуты до окончания третьего периода.

Таким образом, в финале Восточной конференции нынешнего плей-офф «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    
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