Селянне: самое прекрасное после окончания карьеры — нет никакого расписания

Легендарный нападающийподелился изменениями в жизни после окончания карьеры.«В разговорах с друзьями шучу: если бы знал, как весело будет, ушёл бы на пенсию на пару лет раньше. Самое прекрасное, что нет никакого расписания. 30 лет я жил по расписанию, а сейчас его нет. Люди не совсем понимают, насколько дисциплинированно надо жить во время игры в хоккей. Если у тебя есть семья, то зачастую это сопряжено с эгоистическими вещами, когда речь заходит о питании и отдыхе. Много раз семья хотела чем-то заняться, покататься на велосипедах, а мне нужно было отдыхать. Все жили по моему расписанию. Теперь его нет. Я наслаждаюсь поездками на гольф, теннис, лыжи. Периодически мы ездим в Финляндию, один раз были в России», — цитирует Селянне официальный сайт лиги.