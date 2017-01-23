Защитник московского «Динамо» Илья Никулин проведёт свой 1000-й матч в чемпионатах России. По этому поводу на матче московской команды с «Трактором» Никулин выступит в ранге капитана команды.
Хоккеист начинал карьеру в фарм-клубе московского «Динамо» и тверском ТХК. В 2000 году стал игроком основной команды, а с 2005 по 2015 год выступал за «Ак Барс», вместе с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). С мая 2015 года Илья Никулин выступает за московское «Динамо» в КХЛ под 77-м номером.