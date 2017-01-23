Никулин: 1000 матчей – статистический этап, особых эмоций по этому поводу нет

Защитник московского «Динамо»поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (6:2), который стал для него 1000-м в чемпионатах России.«Мы довольны игрой. Конечно, всегда хочется большего. У всех ребят были моменты, которые они не реализовали. Возможно, оставили их на следующие матчи, раз сегодня не забили. В целом счёт хороший, результат тоже.1000 игр в чемпионатах России? Меня предупреждали. Хочу поблагодарить болельщиков за приятный сюрприз. Поздравили меня, подарили памятный подарок. Огромное спасибо! Это статистический этап, никаких особых эмоций по этому поводу не испытываю», — передаёт слова Никулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.