Ничушкин: плей-офф скоро, надеюсь, сможем там встретиться с питерцами

Нападающий московского ЦСКАпрокомментировал победу над московским «Спартаком» (6:1).«Счёт, конечно, нравится, но сама игра мне не понравилась. Мы играли недисциплинированно, много удалений было. Перед плей-офф нам надо наладить именно этот компонент, потому что весь сезон мы очень много удаляемся. Плей-офф скоро, надеюсь, мы сможем встретиться в нём с питерцами. Я не люблю говорить «гоп», пока не перепрыгну», — сказал Ничушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.