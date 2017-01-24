ЖХЛ презентовала календарь с хоккеистками лиги

Женская хоккейная лига презентовала календарь на 2017 год, участие в съёмках которого приняли хоккеистки ЖХЛ.Съёмку спортсменок для календаря провёл, работавший с такими изданиями, как L’uomo Vogue, Harper`s Bazaar, AnOther Magazine, GQ, Elle, L’Officiel. Также Титаренко принимал участие в создании спецпроектов для журнала Forbes.Год откроет лучший бомбардир-защитник лиги в текущем сезоне Ангелина Гончаренко. Весну ознаменует лучший на сегодняшний день бомбардир лиги Елена Дергачева. Право представлять первый месяц лета досталось нападающему Людмиле Беляковой. Самый результативный снайпер ЖХЛ – Анна Шохина – пробудет с обладателями календаря июль и август. А любимая пора Пушкина досталась нападающему Алевтине Штарёвой. Завершит год вратарь ЖХК «Бирюса» и сборной России Надежда Морозова.«Меня никогда не спрашивали, почему я не пошла в модели, но почему выбрала хоккей, спрашивают очень часто. Наши предпочтения определяет не наша внешность, а наши интересы. Мои, к примеру, тесно связаны с семьёй: в хоккей играли брат и отец. После съёмок мы сразу отправились на тренировку, так что первую половину дня мы провели в настоящем девчачьем режиме: красились, наряжались, фотографировались, а потом приступили к своей основной работе. Совместили приятное с полезным, так сказать», — сказала нападающий ЖХК «Торнадо» Людмила Белякова.«Это был очень крутой опыт, теперь хочется его повторить и вновь принять участие в чём-то подобном! Когда речь заходит о женском хоккее, большинство представляет на льду мужеподобных игроков, а такие проекты способны развеять этот миф! Первый экземпляр календаря, который получу, конечно, подарю родителям», — сказала нападающий ЖХК «Торнадо» Алевтина Штарёва.«Я невероятно довольна результатом, если честно, я даже представить себе не могла, что могу так выглядеть! Думаю, мои друзья, увидев фото, упадут в обморок! Из проекта я сделала вывод, что быть моделью – это тоже нелёгкий труд. Там, конечно, не нужно прилагать столько физических усилий, как в хоккее, но выбрать правильную позу для фото очень непросто», — сказала форвард ЖХК «Торнадо» Анна Шохина.