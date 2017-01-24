«Адмирал» одолел «Медвешчак», это 2-я победа кряду, у Макаренко и Саболича дубли

Роберт Саболич вывел хозяев вперёд на девятой минуте матча. В начале второй трети матча команды обменялись голами — за гостей забил Лукас Лессио, за хозяев Роберт Саболич. На 31-й минуте встречи Павел Макаренко довёл преимущество «Адмирала» до двух шайб. Ещё до второго перерыва Павел Макаренко сделал счёт 4:1. В заключительной трети матча хозяева без проблем довели игру до победы — шайб заброшено не было.
Форварды дальневосточной командыПавел Макаренко и Роберт Саболич оформили по дублю.
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Также видео голов и лучших моментов матча доступно здесь