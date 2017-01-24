Серебряков: Волченков всё, что можно было, на себя поймал

«Число 13? Обычное число, ничего страшного. Может быть, даже немного удачное. 13-й матч в КХЛ? Никакого волнения, готовился как к обычному матчу. Выиграли, взяли три очка. Соперник играл до конца, боролся, старался. Ребята помогали мне как могли. Антон Волченков всё, что можно было, на себя поймал. Работаю, стараюсь играть до конца. А там уже — получится или не получится. Сегодня получилось», — цитирует игрока клубное телевидение.
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