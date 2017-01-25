Голы Кучерова и Нестерова помогли «Тампе» победить «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей.В составе «Тампы» дубль оформил Тайлер Джонсон, дважды отличившийся на 47-й минуте, ещё по голу забили Брайан Бойл (19-я минута),(43) и(58). У «Чикаго» шайбы забросили Джонатан Тэйвз (11) и Данкан Кит (22).Нападающий «Шаркс» Владислав Наместников провёл на льду 14 минут. Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл весь матч, отразил 34 броска из 36, а также отдал одну голевую передачу. Форвард «Блэкхоукс» Артемий Панарин записал себе в актив один ассист, Артём Анисимов провёл на льду 20 минут.