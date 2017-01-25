TSN: тренеры назвали «Вашингтон» и «Питтсбург» фаворитами Кубка Стэнли

TSN провёл ежегодный опрос среди тренеров Национальной хоккейной лиги, попросив их назвать фаворитов конференций и Кубка Стэнли. В голосовании приняли участие 25 из 30 тренеров лиги.
Восточная конференция:
1. «Вашингтон Кэпиталз» – 15 голосов
2. «Питтсбург Пингвинз» – 8.
Западная конференция:
1. «Миннесота Уайлд» – 11
2. «Чикаго Блэкхоукс», «Сан-Хосе Шаркс» – 4
4. «Анахайм Дакс» – 3
5. «Нэшвилл Предаторз» – 1.
Кубок Стэнли:
1. «Вашингтон Кэпиталз» – 10
2. «Питтсбург Пингвинз» – 8
3. «Миннесота Уайлд» – 3
4. «Чикаго Блэкхоукс» – 3.