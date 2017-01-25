Гуськов: «Динамо» — фаворит, оно выглядит целостнее и мощнее уфимцев

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о грядущей встрече между московским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым», а также отметил проблемы в игре уфимского клуба.«В сегодняшнем матче «Динамо» можно назвать фаворитом, но дело в том, что «Салават» — это та команда, которая не хочет проигрывать и доводить серию поражений до катастрофических значений. На мой взгляд, «Динамо» выглядит мощнее и целостнее уфимцев. Команда выигрывает не только одним звеном. Четыре пятёрки показывают работу, и каждая из них может сделать результат. В «Салавате Юлаеве» такого нет. Все стараются, работают, но результативностью могут похвастаться не все нападающие, а стабильностью отмечаются не все игроки.«Салавату» не хватает концентрации на весь матч. Есть поражения, в которых виноваты они сами, когда в какой-то момент у них происходила потеря концентрации. Были проиграны матчи, по ходу которых игроки «Салавата» вели, были проиграны встречи, в которых они уступали с самого начала и не могли вернуться в игру. На мой взгляд, им не хватает целостности команды, потому что забивают одни и те же, лидеры одни и те же. Рассчитывать на молодого Капризова не совсем уместно, поскольку должны быть по крайней мере два звена, которые делают результат. Умарк заболел — это огромнейшая потеря для уфимцев. Его не будет хватать в этой игре, от него очень многое зависит, он вносит весомый вклад в победы. «Салавату» также мешают травмы и болезни игроков. Всё вкупе показывает, что команда сейчас в яме или переживает не самый удачный отрезок. Перед плей-офф «Салават» не может найти ту игру, которую должен показывать. С такой игрой уфимцы далеко не пройдут», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.