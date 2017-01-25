Министр: ЦСК ВВС будет играть на новой арене в Самаре

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что хоккейный ЦСК ВВС, баскетбольный клуб «Самара» и новокуйбышевский волейбольный клуб «НОВА» будут выступать на площадках нового спорткомплекса в Самаре. Главгосэкспертизой России одобрен проект строительства универсального спортивного комплекса, главная ледовая арена которого будет вмещать 10 тыс. зрителей, в Кировском районе Самары.«Кроме хоккейного клуба ЦСК ВВС есть баскетбольный клуб «Самара», волейбольный клуб «НОВА». Вот эти три клуба и будут на этой арене играть», — цитирует чиновника «Р-Спорт».