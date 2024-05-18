«Рейнджерс» и «Флорида» встретятся в плей-офф второй раз в истории и впервые с 1997 года
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В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).
Таким образом, в финале Восточной конференции нынешнего плей-офф «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Эти команды встретятся в рамках Кубка Стэнли во второй раз в истории. Ранее они пересеклись в первом раунде плей-офф в 1997 году, когда «синерубашечники» победили своих соперников в пяти матчах.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» пройдёт в ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5) 1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5) 1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)
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