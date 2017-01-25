Самсонов: готовимся дальше, в «Металлурге» никто не раскисает

Вратарь магнитогорского «Металлурга»рассказал, что, по его мнению, следует исправить в игре команды в матче с московским «Динамо».«Всем очень нужны очки: как нам, так и „Витязю“. Готовимся дальше, никто не раскисает. В моменте с третьей шайбой была быстрая передача, с рикошетом немного не повезло. У нас есть тренеры, они скажут, что не так. Посмотрим видео, всё обсудим. Что надо исправить в следующей игре с московским „Динамо“? Нам надо более хладнокровно сыграть, воспользоваться своими моментами. В следующей игре всё будет в порядке», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.