Сапрыкин: пяти побед подряд не хватит «Витязю» для выхода в плей-офф

Вратарь подмосковного «Витязя»поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2) и похвалил своих партнёров за надёжную игру.«Пяти побед подряд не хватит нам для выхода в плей-офф, надо с нуля всё начинать. Мозякин, Зарипов в „Магнитке“ хорошо и точно бросают. С ними тяжело было. У нас ребята очень грамотно сыграли, в третьем периоде ничего не дали им создать, „Металлург“ бросил только пару раз», — передаёт слова Сапрыкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.