Буцаев: «Северстали» тоже нужны были очки, они всё ещё в погоне за плей-офф

Главный тренер ХК «Сочи»подвёл итоги после победы в матче с «Северсталью» (2:1).«Прежде всего хотел бы поздравить ребят с победой. Мы заработали тяжёлые три очка и предполагали, что сегодня матч будет нелёгкий, и он действительно тяжело складывался, но в то же время интересно. Знали, что соперник будет играть плотно, на контратаках и ждать возможности сыграть в большинстве. В принципе всё это было объяснимо, потому что сопернику тоже нужны были очки, они тоже ещё в погоне за восьмёркой. К счастью, смогли реализовать момент в третьем периоде, понятно, что там уже шла игра до гола. Нам удалось его забить на последних минутах, ребята молодцы, справились с задачей», — цитирует Буцаева официальный сайт клуба.