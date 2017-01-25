Гулявцев: игроков «Северстали» не в чем упрекнуть, допустили на ошибку больше

Главный тренер «Северстали»поделился впечатлениями после поражения от ХК «Сочи» (1:2).«По сегодняшнему матчу скажу, что, во-первых, ребят не в чем упрекнуть, они сражались, старались. В чём мы были сегодня слабее? Думаю, что в завершении своих атак, довольно слабовато сыграли в атаке, что и показывает один гол. Хотя моменты были: перекладины, выходы хорошие, но мы их не реализовали. В свою очередь допустили грубейшую ошибку в конце матча, которая привела к голу. Тем не менее, ещё раз повторюсь, ребят не хочу упрекнуть, сделали на одну ошибку больше и уступили. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Гулявцева официальный сайт ХК «Сочи».