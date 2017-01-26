Салливан: Кросби при своём огромном таланте трудится без устали

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением об игре капитана команды«Я крайне высоко ценю ежедневную работу Сида. Он трудится безустанно. При огромном таланте он также обладает неутолимой жаждой быть лучшим. Кросби работает над деталями своей игры каждый божий день, чтобы быть уверенным, что он находится в лучшей форме и может помогать команде. Простой факт, что он приближается к 1000 очкам, является лишним доказательством его достижений», — цитирует Салливана официальный сайт лиги.