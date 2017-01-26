Гретцки и Лемье будут тренерами команд в игре знаменитостей на Матче звёзд НХЛ

будут главными тренерами команд в товарищеском матче, в котором примут участие хоккеисты из списка 100 лучших игроков НХЛ всех времён, а также знаменитости из мира кино, телевидения и музыки. Встреча пройдёт в Лос-Анджелесе в рамках Звёздного уик-энда 28 января.Полные составы команд станут известны после объявления 100 лучших игроков в истории НХЛ 27 января. Из знаменитостей в матче примут участие, в частности, актёры Тэйлор Китч, Тим Роббинс, Дэвид Борианаз и музыкант Росс Линч.Помощниками Гретци и Лемье выступят певец Робин Тик, актрисы Алисса Милано и Ретта и легендарный хоккеист Пэт Лафонтейн.