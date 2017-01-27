Генеральный менеджер «Монреаля»: Нестеров обладает большим опытом

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс»прокомментировал обмен защитникаиз «Тампа-Бэй Лайтнинг».«Несмотря на то что ему только 23, он уже сыграл 26 матчей в плей-офф НХЛ. Он обладает большим опытом. Никогда не бывает много защитников, глубина состава всегда полезна. Я помню его игру в плей-офф. Он — молодой парень, который может быстро перемещать шайбу и обладает хорошим броском», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.