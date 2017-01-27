Отец Костина: Клим выбыл из строя не до июля, а до конца мая

Сергей Костин, отец форварда московского «Динамо» Клима Костина, лидера европейского рейтинга драфта-2017 по версии центрального скаутского бюро НХЛ, сообщил, что его сын восстановится от травмы плеча к началу июня. Ранее появилась информация, что хоккеист выбыл из строя до 18 июля.«Он выбыл из строя не до июля, а до конца мая, если верить тому, что сказал в Штутгарте доктор, в первую неделю июня он уже должен играть в полную силу. Операция была в среду на прошлой неделе, восстанавливаться он начнёт через шесть недель. Решение проводить операцию не в России, а в Германии принимал генеральный директор «Динамо» Андрей Николаевич Сафронов. Спасибо клубу за это.Нам сказали, что за рубежом он высоко котируется, драфт для него неизбежен, но я в душе не хотел этого — да, драфт — это праздник, но ни Артемий Панарин, ни Никита Зайцев не были задрафтованы и уехали в те команды, которым они были нужны. Теперь даже если он поедет мастером, то выбирать клубы не сможет. До этого так же получилось с Канадской хоккейной лигой: он поехал в «Кутинай», который его задрафтовал, а хотел в другой клуб отправиться. Он мне сказал, что в «Тампе» играл бы за тарелку супа, говорит об этом клубе лет с 10-11. Кроме того, в Словакии на мемориале Глинки мы познакомились с генменеджером «Тампы» Стивом Айзерманом», — цитирует Костина ТАСС.