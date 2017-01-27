Маршан: рад, что вышел сегодня и сыграл

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пинвинз» (4:3) признался, что рад, что инцидент, произошедший в игре с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ), позади. Маршан был оштрафован на 10 тыс. долларов за подножку в матче с «Детройтом».
«Здорово, что всё это уже прошло, что всё позади. Когда случается подобное, ничего не изменишь. Поэтому я рад, что вышел сегодня и сыграл, получил от этого удовольствие и поучаствовал в важной победе. Вечер получился удачным», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.