Драйзайтль вышел на чистое шестое место по очкам в истории «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ

В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В середине третьего периода счёт равный — 2:2.
В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 10 матчей со старта плей-офф. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли немецкий форвард набрал 98-е очко, благодаря чему вышел на чистое шестое место в истории «Эдмонтона», превзойдя показатель Эсы Тикканена (97).
Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входят Гленн Андерсон (183) и Пол Коффи (103). В активе Коннора Макдэвида 93 очка, с которыми он располагается на восьмой позиции.
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