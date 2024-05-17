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Драйзайтль вышел на чистое шестое место по очкам в истории «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ

Драйзайтль вышел на чистое шестое место по очкам в истории «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ
Леон Драйзайтль
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В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В середине третьего периода счёт равный — 2:2.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 10 матчей со старта плей-офф. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли немецкий форвард набрал 98-е очко, благодаря чему вышел на чистое шестое место в истории «Эдмонтона», превзойдя показатель Эсы Тикканена (97).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 04:33 (5x5)     1:1 Суси – 17:27 (5x5)     1:2 Янмарк (Браун, Кулак) – 17:50 (5x5)     2:2 Ди Джузеппе – 25:14 (5x5)     3:2 Миллер (Петтерссон, Линдхольм) – 59:29 (5x5)    

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входят Гленн Андерсон (183) и Пол Коффи (103). В активе Коннора Макдэвида 93 очка, с которыми он располагается на восьмой позиции.

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