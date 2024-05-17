30-летний форвард «Ванкувера» повторил клубное достижение Игоря Ларионова в плей-офф НХЛ

В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения двух периодов счёт равный — 2:2.

В составе «Ванкувера» отличился нападающий Филлип Ди Джузеппе, для которого этот гол стал первым за карьеру в плей-офф НХЛ. Памятный гол канадский форвард забил в 30-летнем возрасте, благодаря чему в том числе повторил клубное достижение Игоря Ларионова в плей-офф НХЛ.

Ди Джузеппе стал седьмым игроком в истории «Кэнакс», которому удалось забить первый гол в плей-офф в возрасте 30 лет или старше. Ранее подобным достижением отмечались Деннис Кирнс (1979), Иван Глинка (1982), Ларионов (1991), Джефф Коуэн (2007), Райан Джонсон (2009) и Крис Танев (2020).