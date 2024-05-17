Свечников вошёл в топ-5 в истории «Каролины» по передачам в плей-офф НХЛ

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

У хозяев отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Две результативные передачи на счету форварда Андрея Свечникова. Оформивший ассистентский дубль Свечников вошёл в топ-5 в истории «Каролины» по передачам в плей-офф НХЛ. На его счету теперь 21 результативная передача за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он сравнялся с Джорданом Стаалом.

Рекорд франшизы принадлежит Себастьяну Ахо (43), второе место занимает Джейккоб Славин (29), топ-3 замыкает Рон Фрэнсис (25), на четвёртом месте располагается Эрик Стаал (24).