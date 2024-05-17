Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников вошёл в топ-5 в истории «Каролины» по передачам в плей-офф НХЛ

Свечников вошёл в топ-5 в истории «Каролины» по передачам в плей-офф НХЛ
Андрей Свечников
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

У хозяев отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Две результативные передачи на счету форварда Андрея Свечникова. Оформивший ассистентский дубль Свечников вошёл в топ-5 в истории «Каролины» по передачам в плей-офф НХЛ. На его счету теперь 21 результативная передача за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он сравнялся с Джорданом Стаалом.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 46:43 (5x5)     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 51:54 (5x4)     3:4 Крайдер (Линдгрен, Рослович) – 55:41 (5x5)     3:5 Гудроу (Миллер) – 59:11 (en)    

Рекорд франшизы принадлежит Себастьяну Ахо (43), второе место занимает Джейккоб Славин (29), топ-3 замыкает Рон Фрэнсис (25), на четвёртом месте располагается Эрик Стаал (24).

Материалы по теме
Свечников вышел на 2-е место в истории «Каролины» по числу многоочковых матчей в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android