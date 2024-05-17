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Лавиолетт вывел четвёртую команду в полуфинал Кубка Стэнли. Третий тренер в истории НХЛ

Лавиолетт вывел четвёртую команду в полуфинал Кубка Стэнли. Третий тренер в истории НХЛ
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Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

Благодаря этой победе команда Питера Лавиолетта завершила серию в свою пользу — 4-2. «Синерубашечники» пробились в полуфинал Кубка Стэнли, где теперь сыграют с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз». На данный момент «пантеры» впереди — 3-2.

59-летний специалист вывел в полуфинал Кубка Стэнли уже четвёртую свою команду. Ранее специалист пробивался в аналогичную стадию турнира, тренируя «Каролину», «Филадельфию Флайерз» и «Нэшвилл Предаторз».

Лавиолетт повторил достижение Питера Дебура, который выводил в полуфинал плей-офф 1Нью-Джерси Дэвилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».

Рекорд принадлежит Скотти Боумэну, пробивавшемуся в полуфинал плей-офф с пятью клубами — «Сент-Луис Блюз», «Монреаль Канадиенс», «Баффало Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз».

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