Крис Крайдер повторил достижение Владимира Тарасенко и ещё семи игроков в плей-офф НХЛ

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

В составе победителей забили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик). Американский нападающий стал девятым игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить натуральный хет-трик в третьем периоде матча плей-офф.

Ранее подобным достижением отмечались Оди Клегорн (1919), Том Уильямс (1974), Рэй Ферраро (1993), Марк Мессье (1994), Даррен Маккарти (2002), Жан-Габриэль Пажо (2017), Джейк Гюнцель (2018) и российский нападающий Владимир Тарасенко (2022).