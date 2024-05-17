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Шестёркин — третий голкипер в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в нескольких плей-офф НХЛ

Шестёркин — третий голкипер в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в нескольких плей-офф НХЛ
Игорь Шестёркин
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Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36 и выиграл восьмой матч в этом плей-офф НХЛ – на данный момент больше всех среди вратарей. Россиянин стал всего третьим голкипером в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в нескольких плей-офф НХЛ. В 2022 году Игорь выиграл 10 матчей, когда его команда также добралась до финала Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 46:43 (5x5)     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 51:54 (5x4)     3:4 Крайдер (Линдгрен, Рослович) – 55:41 (5x5)     3:5 Гудроу (Миллер) – 59:11 (en)    

Лучший результат в этой номинации принадлежит шведскому голкиперу Хенрику Лундквисту, который трижды выиграл как минимум восемь матчей в одном плей-офф (личный рекорд — 13 побед в 2014 году, финал Кубка Стэнли). Дважды преодолевал эту отметку американец Майк Рихтер (его личный рекорд составляет 16 побед в 1994 году, победа в Кубке Стэнли).

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