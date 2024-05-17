Шестёркин — третий голкипер в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в нескольких плей-офф НХЛ

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36 и выиграл восьмой матч в этом плей-офф НХЛ – на данный момент больше всех среди вратарей. Россиянин стал всего третьим голкипером в истории «Рейнджерс» с 8+ победами в нескольких плей-офф НХЛ. В 2022 году Игорь выиграл 10 матчей, когда его команда также добралась до финала Восточной конференции.
Лучший результат в этой номинации принадлежит шведскому голкиперу Хенрику Лундквисту, который трижды выиграл как минимум восемь матчей в одном плей-офф (личный рекорд — 13 побед в 2014 году, финал Кубка Стэнли). Дважды преодолевал эту отметку американец Майк Рихтер (его личный рекорд составляет 16 побед в 1994 году, победа в Кубке Стэнли).
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