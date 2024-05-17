Крис Крайдер повторил достижение Майка Гартнера в плей-офф НХЛ 34-летней давности

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

В составе победителей забили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик). Американский нападающий стал третьим игроком в истории франшизы, забившим три гола в матче, победа в котором означала для «Рейнджерс» выход в следующий раунд плей-офф.

34 года назад подобным достижением в пятом матче полуфинала дивизиона с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:5, 4-1) отметился Майк Гартнер, а ещё 17 годами ранее такой матч в пятой игре четвертьфинала плей-офф с «Бостон Брюинз» (6:3, 4-1) провёл Стив Викерс.