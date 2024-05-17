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Крис Крайдер повторил достижение Майка Гартнера в плей-офф НХЛ 34-летней давности

Крис Крайдер повторил достижение Майка Гартнера в плей-офф НХЛ 34-летней давности
Крис Крайдер
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Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

В составе победителей забили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик). Американский нападающий стал третьим игроком в истории франшизы, забившим три гола в матче, победа в котором означала для «Рейнджерс» выход в следующий раунд плей-офф.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 46:43 (5x5)     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 51:54 (5x4)     3:4 Крайдер (Линдгрен, Рослович) – 55:41 (5x5)     3:5 Гудроу (Миллер) – 59:11 (en)    

34 года назад подобным достижением в пятом матче полуфинала дивизиона с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:5, 4-1) отметился Майк Гартнер, а ещё 17 годами ранее такой матч в пятой игре четвертьфинала плей-офф с «Бостон Брюинз» (6:3, 4-1) провёл Стив Викерс.

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