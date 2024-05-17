«Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции во второй раз за последние три года

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

Благодаря этой победе команда Питера Лавиолетта завершила серию в свою пользу — 4-2. «Синерубашечники» пробились в полуфинал Кубка Стэнли, где теперь сыграют с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз». На данный момент «пантеры» впереди — 3-2.

Ньюйоркцы вышли в финал Восточной конференции во второй раз за последние три года – в 2022-м «Рейнджерс» проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4), хотя и вели 2-0 после стартовой части серии. Тогда американской командой руководил Жерар Галлан, который спустя гол был отправлен в отставку и заменён на Лавиолетта.