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Леон Драйзайтль повторил достижение Анже Копитара и Джо Сакика в плей-офф НХЛ

Леон Драйзайтль повторил достижение Анже Копитара и Джо Сакика в плей-офф НХЛ
Леон Драйзайтль
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В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения двух периодов счёт равный — 2:2.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 10 матчей со старта плей-офф. Немецкий форвард повторил достижение Анже Копитара (2014) и Джо Сакика (1996) в плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 мая 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
2 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 04:33 (5x5)     1:1 Суси – 17:27 (5x5)     1:2 Янмарк (Браун, Кулак) – 17:50 (5x5)     2:2 Ди Джузеппе – 25:14 (5x5)    

Лучший результат за последние 25 лет по длительности серии с набранными очками со старта плей-офф принадлежит Натану Маккиннону (14, 2020). Следом располагаются Марк Мессье (13, 1994), Йохан Франзен (12, 2010) и Яромир Ягр (11, 1996).

28-летний Драйзайтль набирал очки в каждом из матчей «Ойлерз» в нынешнем плей-офф.

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