Леон Драйзайтль повторил достижение Анже Копитара и Джо Сакика в плей-офф НХЛ

В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения двух периодов счёт равный — 2:2.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 10 матчей со старта плей-офф. Немецкий форвард повторил достижение Анже Копитара (2014) и Джо Сакика (1996) в плей-офф НХЛ.

Лучший результат за последние 25 лет по длительности серии с набранными очками со старта плей-офф принадлежит Натану Маккиннону (14, 2020). Следом располагаются Марк Мессье (13, 1994), Йохан Франзен (12, 2010) и Яромир Ягр (11, 1996).

28-летний Драйзайтль набирал очки в каждом из матчей «Ойлерз» в нынешнем плей-офф.