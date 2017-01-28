Клинкхаммер: в некоторых моментах я был неуклюж, мне ещё надо набрать форму

Нападающий минского «Динамо»поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (2:1), который стал для него первым после восстановления от травмы.«Здорово, что я вернулся на лёд, и мы смогли выиграть в этом матче. Конечно, иногда мы грешили потерями шайбы, но, в конце концов, мы смогли заработать три очка. Я считаю, что это был хороший старт для меня.Мы допустили некоторое количество ошибок в этом матче. Просто нам надо действовать умнее на синей линии. Об этом мы разговаривали в перерывах. Это то, над чем нам ещё предстоит работать. Нам надо активней играть в зоне атаки, стараться проводить как можно больше времени там, тогда мы сможем обойтись без ошибок на синей линии.Я чувствую себя хорошо и уверенно. Конечно, в некоторых моментах я был несколько неуклюж, но это следствие того, что я не играл около трёх с половиной недель. Мне надо ещё работать над своей формой», — цитирует Клинкхаммера пресс-служба клуба.