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Задоров забросил 4-ю шайбу в нынешнем ПО и приблизился к историческому рекорду «Ванкувера»

Задоров забросил 4-ю шайбу в нынешнем ПО и приблизился к историческому рекорду «Ванкувера»
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади второй период, счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
11 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 04:14 (5x4)     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 10:56 (5x4)     2:1 Бёзер (Суси, Задоров) – 20:51 (4x4)     2:2 Экхольм (Макдэвид, Драйзайтль) – 21:15 (4x4)     3:2 Задоров (Миллер) – 38:17 (5x5)     3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 45:27 (5x5)    

Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился к этой минуте заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, этот гол стал четвёртым для 29-летнего россиянина в нынешнем плей-офф. Этот результат помог Задорову стать вторым защитником в истории «Кэнакс», который забросил минимум четыре шайбы в своём первом плей-офф в составе клуба. Ранее это удавалось только Джеффу Брауну (6 в 1994 году).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского хоккеиста в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего на счету Задорова в нынешнем плей-офф, с учётом этой игры, 7 (4+3) очков в восьми играх.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».

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