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Задоров забросил 4-ю шайбу в нынешнем ПО и приблизился к историческому рекорду «Ванкувера»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади второй период, счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился к этой минуте заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, этот гол стал четвёртым для 29-летнего россиянина в нынешнем плей-офф. Этот результат помог Задорову стать вторым защитником в истории «Кэнакс», который забросил минимум четыре шайбы в своём первом плей-офф в составе клуба. Ранее это удавалось только Джеффу Брауну (6 в 1994 году).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского хоккеиста в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего на счету Задорова в нынешнем плей-офф, с учётом этой игры, 7 (4+3) очков в восьми играх.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».