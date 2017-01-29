Команда Грецки обыграла команду Лемье в ходе Матча звёзд НХЛ

Команда прославленного нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Уэйна Гретцки нанесла поражение команде бывшего нападающего, а ныне владельца «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье со счётом 5:3. Забитой шайбой в ворота команды Лемье отметился популярный канадский певец Джастин Бибер. Также в команде Гретцки выступал бывший игрок «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Фёдоров.Команда Гретцки — Команда Лемье — 5:3.Также в этом матче принимали участие актёры Кьюба Гудинг-младший и Тим Роббинс, а также многие знаменитые хоккеисты.